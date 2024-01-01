  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

احتجاجا على حرب الإبادة بغزة.. إغلاق جسور في كاليفورنيا (شاهد)

الإثنين 15 أبريل 2024 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجا على حرب الإبادة بغزة.. إغلاق جسور في كاليفورنيا (شاهد)



كاليفورنيا/سما/

أغلق عدد من النشطاء التابعين لحركة فلسطين حرة والمحتجين على الحرب في قطاع غزة، الطريق السريع 101 المتجه جنوبا على جسر البوابة الذهبية في مدينة سان فرانسيسكو الاثنين، وفقا لإدارة الطوارئ في المدينة.
 



وأوقف العشرات من المتظاهرين سياراتهم عند الساعة 7:30 صباحا، وأغلقوا جميع الممرات الجنوبية على امتداد الجسر، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتوقف عن تسليح وتمويل إسرائيل في الحرب في غزة، حسبما أكد المنظمون.

وأصدرت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا تحذيرًا عاجلاً، لتغيير مسار السيارات لاتجاه الجنوب على الجسر.

في وقت لاحق أيضا، أغلقت الشرطة الطرق السريعة في الاتجاه الشمالي٬ كما أوقفت حركة المشاة وركوب الدراجات عبر الجسر.

وفي حوالي الساعة 10:30 صباحًا، أعلنت شرطة الطرق السريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها بدأت في اعتقال المحتجين على الجسر، لكنها لم تذكر عدد الأشخاص الذين ستقوم بإلقاء القبض عليهم.  
 


وفي نفس السياق، وقعت احتجاجات أخرى على الحرب في غزة في شرق خليج سان فرانسيسكو، حيث تم إغلاق الطريق السريع في الاتجاه الشمالي، ونشب احتجاج آخر شمالاً في مدينة أوكلاند.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أغلق عدد من المتظاهرين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، جسر خليج سان فرانسيسكو خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

الأكثر قراءة اليوم

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

صحيفة عبرية: الكابينيت ضل الطريق والسفينة ضاعت في الفراغ

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

صحيفة أمريكية: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

الموت يفجع اسماعيل هنية من جديد.. صورة

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

37ef5a794f

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية