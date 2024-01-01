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بايدن يؤكد سعي واشنطن لتحقيق صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الإثنين 15 أبريل 2024 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يؤكد سعي واشنطن لتحقيق صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تمسك واشنطن بالسعي إلى تحقيق صفقة بشأن وقف إطلاق انار في قطاع غزة، ستؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين من قبل حركة "حماس".

وقال بايدن في مستهل مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة متمسكة بتحقيق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعيد الرهائن إلى المنازل وأن يمنع النزاع من الاتساع لاحقا".


وفي معرض تعليقه على الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، أكد بايدن أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل"، مضيفا: "قمنا بالتصدي لهذا الهجوم سوية مع شركائنا".

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الواسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيراني في دمشق يوم 1 أبريل، التي أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الرفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

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