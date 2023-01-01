  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نازح غزاوي يعود إلى خان يونس بنصف سيارة ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

الإثنين 15 أبريل 2024 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نازح غزاوي يعود إلى خان يونس بنصف سيارة ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)



غزة/سما/

في مشهد يعبر عن "الصمود والتحدي"، عاد نازح فلسطيني إلى مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مع ما تبقى من سيارته بعد أن تعرضت للقصف الإسرائيلي والغارات.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأثار تفاعلا كبيرا، حيث شوهد النازح الفلسطيني وهو يقود السيارة التي بدت شبه مدمرة، بينما لم يكن بها إلا أجزاء بسيطة لم تتضرر من القصف.

ونشر الصحفي الفلسطيني حسن أصليح مقطع الفيديومعلقا عليه بالقول: "هذا ما تبقى من سيارته.. نازح يعود إلى مدينة خان يونس مع ما تبقى من سيارته بعد أن تعرضت للقصف والغارات".

وأضاف: "الفلسطيني يتمسك بأرضه وبيته ويصنع الأمل والحياة رغم عربدة الاحتلال والابادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطبنيون منذ السابع من أكتوبر 2023.. شعب لا يعرف المستحيل ويعشق التحدي".

وأعاد عدد كبير من رواد منصة "إكس" نشر المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "الشعب الذي لا يقهر".

 

الأكثر قراءة اليوم

مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

صحيفة عبرية: الكابينيت ضل الطريق والسفينة ضاعت في الفراغ

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

صحيفة أمريكية: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

الأخبار الرئيسية

37ef5a794f

ديفيد هيرست: لأول مرة يحارب الجيش العربي دفاعا عن "إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

CNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية