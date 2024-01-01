  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيدان برصاص مستعمرين جنوب نابلس

الإثنين 15 أبريل 2024 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص مستعمرين جنوب نابلس



طوباس/سما/

استشهد مواطنان، مساء اليوم الإثنين، متأثرين بإصابتهما برصاص مستعمرين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر إنه تبلغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد المواطنين عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاما) برصاص المستعمرين، خلال الهجوم على خربة الطويل.

وكان عدد من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا المواطنين في وقت سابق من مساء اليوم أثناء تواجدهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص أعلن عن استشهادهما لاحقا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا شهيدين، واحتجزت جثمانيهما.

الأكثر قراءة اليوم

مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لدمار أصاب قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الإيراني

نائب مندوب روسيا يطلق تصريحا خطيرا بشأن عصابة نتنياهو.

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

صحيفة عبرية: الكابينيت ضل الطريق والسفينة ضاعت في الفراغ

مصدران لـCNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

غالانت يعقد جلسة مشاورات أمنية لاجتياح رفح.. نقل الخيام خلال الأسبوعين المقبلين خارج المدينة الجنوبية

تقارير عبرية: حماس تطالب بهدنة 6 اسابيع مقابل الإفراج عن 20 أسيرا اسرائيليا

وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

مصدران لـCNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

إسرائيل تدرس "رداً مؤلماً" لا يؤدي إلى حرب شاملة مع إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية