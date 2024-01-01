شهيدان برصاص مستعمرين جنوب نابلس

طوباس/سما/

استشهد مواطنان، مساء اليوم الإثنين، متأثرين بإصابتهما برصاص مستعمرين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر إنه تبلغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد المواطنين عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاما) برصاص المستعمرين، خلال الهجوم على خربة الطويل.

وكان عدد من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجموا المواطنين في وقت سابق من مساء اليوم أثناء تواجدهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص أعلن عن استشهادهما لاحقا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا شهيدين، واحتجزت جثمانيهما.