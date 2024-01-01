وزير إسرائيلي: قررنا تخفيف حدة القتال في غزة لأننا نريد التوصل إلى صفقة تبادل

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميكي زوهار، اليوم الإثنين، إن انخفاض الهجمات في قطاع غزة، مؤخرًا، يعود لاهتمام الحكومة في تل أبيب، بالتوصل إلى اتفاق يتم بموجبها إبرام صفقة تبادل أسرى.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، بعد جدل دار في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي من حول انسحاب القوات العسكرية من خانيونس.

وقال زوهار المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: هل تعلمون لماذا انخفضت الكثافة العسكرية؟ لأننا نريد التوصل إلى اتفاق .. ما رأيكم؟ .. هذه هي الطريقة التي اتخذت بها الحكومة قرار تخفيف الهجمات بينما هناك مختطفون، والسبب هو أننا نريد التوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سنعود إلى الحل العسكري.