مصدران لـCNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

القدس المحتلة/سما/

قال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إنه كان من المقرر أن تتخذ إسرائيل خطواتها الأولى نحو هجوم بري في رفح هذا الأسبوع، لكنها أجّلت هذه الخطط لأنها تدرس الرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف المصدران أنه كان مقررا أن يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي إسقاط منشورات على أجزاء من رفح، الاثنين، وسط استعدادات لهجوم بري على المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي بها حاليا أكثر من مليون شخص. لكن المصدرين أوضحا أن تلك الخطط تأخرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب هجوم إيران على إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن إسرائيل لا تزال مصممة على القيام بهجوم بري في رفح، رغم أن توقيت إجلاء المدنيين والهجوم البري القادم لا يزالان غير واضحين في الوقت الحالي.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أهمية اجتياح رفح من أجل تفكيك كتائب حماس المتبقية، رغم الضغط الكبير من الولايات المتحدة لإلغاء الهجوم البري الشامل.

وتم أخذ مستقبل الحرب في غزة والهجوم البري القادم في رفح، في الاعتبار خلال نقاش مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، حول الرد المحتمل على الهجوم الإيراني.

فالرد العسكري الذي يهدد بتصعيد الصراع مع إيران بشكل أكبر، من شأنه أن يحول تركيز المؤسسة العسكرية ومواردها بعيدا عن غزة، حيث تعهدت الحكومة الإسرائيلية بإلحاق الهزيمة الكاملة بحماس.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول إسرائيلي لـCNN، الاثنين، انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. وقال المسؤول إنه في هذه المرحلة ليس لديه تفاصيل عما تمت مناقشته أو إقراره.



وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الجوي الإيراني، وتعترف بحقها في مثل هذه القرارات، لكنها لا تريد أن يتوسع الصراع.



وقال كيربي لقناة "إيه بي سي": "لا نرى أي مؤشر في هذه المرحلة على أنهم اتخذوا قرارا، والأمر متروك لهم لاتخاذ القرار".



وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقنع نتنياهو بالامتناع عن الرد، أجاب كيربي: "مرة أخرى، الأمر متروك لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. كما أوضح الرئيس إننا لا نتطلع إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط، نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران".





ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لحكومته السياسية العسكرية، اليوم الاثنين، لبحث مسألة الرد على ضربة يوم السبت التي نفذتها إيران ردا على قصف قنصليتها في سوريا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".



وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.