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غالانت لأوستن: ليس أمام "إسرائيل" سوى الرد على إيران

الإثنين 15 أبريل 2024 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت لأوستن: ليس أمام "إسرائيل" سوى الرد على إيران



القدس المحتلة/سما/

أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وأكد موقع "واللاه" العبري نقلا عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي. 

وأشارت المصادر إلى أن غالانت شدد على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.


من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحث إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

وحذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، في حال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وذكر مسؤولون اسرائيليون أن نتنياهو رفض فكرة الرد المباشر على إيران خلال اجتماع مجلس الحرب الأحد، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي طالب خلاله الأخير إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.

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