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استطلاع: خطر الإرهاب في الولايات المتحدة يتزايد بسبب حرب غزة

الإثنين 15 أبريل 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: خطر الإرهاب في الولايات المتحدة يتزايد بسبب حرب غزة



واشنطن/سما/

يعتقد أكثر من نصف الأمريكيين أن تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة وإسرائيل يزداد وسط الصراع في الشرق الأوسط.


جاء ذلك وفقا لمسح أجرته شبكة CBS ومؤسسة YouGov، حيث يعتقد 54% من الأمريكيين أن التهديد الإرهابي سيزداد بالنسبة لإسرائيل، و51% يعتقدون أن التهديد الإرهابي سيزداد بالنسبة للولايات المتحدة.

ويظهر الاستطلاع أيضا أن غالبية الأمريكيين (60%) يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لإعادة الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، كما انخفضت نسبة أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل من 48% إلى 40%.

وقد أجري الاستطلاع في الفترة من 9-12 أبريل على عينة مكونة من 2399 بالغ أمريكي، ويبلغ هامش الخطأ 2.6%.

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