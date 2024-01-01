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طهران: السفينة الإسرائيلية انتهكت قوانين الملاحة الدولية وتم سحبها لمياه إيران الإقليمية

الإثنين 15 أبريل 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: السفينة الإسرائيلية انتهكت قوانين الملاحة الدولية وتم سحبها لمياه إيران الإقليمية



طهران/سما/

أعلن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى بلاده لم ترد على نداءات المسؤولين الإيرانيين، وتم سحبها إلى مياه إيران الإقليمية.

وقال كنعاني، "في إطار حماية مصالحها الوطنية وسيادتها الإقليمية، فضلا عن المراقبة الكاملة لنقاط الدخول والخروج في مضيق هرمز، تراقب إيران كل حركة المرور في هذا المضيق الاستراتيجي وتمنع انتهاكه بأي شكل من الأشكال. وتحمي إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقوانين والأنظمة الدولية".


وتابع، "هذه السفينة تابعة للكيان الصهيوني. وتسعى إيران باستمرار إلى خلق بيئة شحن آمنة في مضيق هرمز والخليج، ولكن بسبب انتهاك السفينة المعنية للقوانين البحرية وعدم وجود إجابات مناسبة على الأسئلة التي أثارتها السلطات الإيرانية المعنية، تم نقل السفينة إلى المياه الإقليمية لإيران".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري أوقف السفينة "MCS ARIES" عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من المضيق، مشيرة إلى أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة "ZODIAC" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير. وأكدت أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

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