  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"غلوبال تايمز" تكشف ما قد يفعله سرب مسيرات إيرانية في "القبة الحديدية" الإسرائيلية

الإثنين 15 أبريل 2024 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غلوبال تايمز" تكشف ما قد يفعله سرب مسيرات إيرانية في "القبة الحديدية" الإسرائيلية



وكالات/سما/

أكد الخبير العسكري الصيني وي دون شو أن شن إيران هجوما واسع النطاق بمسيرات انتحارية خلال فترة قصيرة من الزمن يمكن أن يشكل ضغظا حقيقيا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية

وأشار الخبير لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أنه رغم التقنيات وتصاميم الطائرات المسيرة "الكاميكازي" الإيرانية البسيطة نسبيا، إلا أنها تتمتع بالعديد من المزايا.


وقال: "تحلق الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة باستخدام تكتيكات السرب لتجاوز الدفاعات الجوية للعدو، وهو ما يتيح لها مهاجمة الأهداف في المنطقة".

وأضاف الخبير: "بالحديث عن إسرائيل، حتى لو كان نظام القبة الحديدية الدفاعي الخاص بها قادرا على اعتراض الطائرات بدون طيار الانتحارية، فإنه في حال إطلاق عدد كبير من المسيرات في وقت قصير، فإن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي سيواجه ضغوطا شديدة".

كما نوه الخبير أن إيران تمتلك القدرة على تزويد الجماعات المسلحة الموالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط بمسيرات انتحارية، الأمر الذي يسمح لها باستخدام مواقع الإطلاق الأمامية القريبة من إسرائيل للمشاركة في هجمات منسقة.

وأشار وي دونغ شو إلى امتلاك إيران أيضا صواريخ باليستية يبلغ مداها حوالي 2000 كيلومتر وصواريخ كروز يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، وبالتالي فإن القوة النارية لطهران يمكن أن تغطي معظم منطقة الشرق الأوسط.

واختتم: "في حال استهداف قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، فإن قدرات الهجوم المضاد للقوات المسلحة الإسرائيلية ستضعف أيضا".

الأكثر قراءة اليوم

مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لدمار أصاب قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الإيراني

نائب مندوب روسيا يطلق تصريحا خطيرا بشأن عصابة نتنياهو.

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

صحيفة عبرية: الكابينيت ضل الطريق والسفينة ضاعت في الفراغ

صحيفة أمريكية: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين

الأخبار الرئيسية

مصدران لـCNN: "إسرائيل" تؤجل العملية البرية في رفح لهذا السبب..

غالانت لأوستن: ليس أمام "إسرائيل" سوى الرد على إيران

مصادر عبرية: المنظومة العسكرية الإسرائيلية على شفا الهاوية!

661cc1cd4c59b747e66c2b6b

بوريل: أوروبا ستدفع ثمنا باهضا في علاقاتها مع الدول العربية بسبب حرب غزة

661cf6e242360412ef035a99

إصابة أربعة جنود إسرائيليين.. حزب الله يعلن زرع عبوات ناسفة وتفجيرها بقوة للواء غولاني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية