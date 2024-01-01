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"سنتكوم": دمرنا أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ خلال الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

الإثنين 15 أبريل 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سنتكوم": دمرنا أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ خلال الهجوم الإيراني على "إسرائيل"



واشنطن/سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فجر اليوم الاثنين، تصديها لأكثر من 80 طائرة مسيرة و6 صواريخ باليستية خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

وقالت القيادة في تحديث بشأن أنشطتها للدفاع عن إسرائيل نشرته عبر منصة "إكس": "قوات القيادة نجحت في 13 أبريل وصباح 14 أبريل، بدعم من مدمرات القيادة الأمريكية والأوروبية، في اعتراض وتدمير أكثر من 80 مركبة جوية غير مأهولة هجومية أحادية الاتجاه و6 صواريخ باليستية على الأقل. موجهة لضرب إسرائيل من إيران واليمن".

وأضافت أن "ذلك يشمل صاروخا باليستيا على منصة الإطلاق و7 طائرات مسيرة تم تدميرها على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن قبل إطلاقها".

واعتبرت أن "استمرار سلوك إيران غير المسبوق والخبيث والمتهور يعرض الاستقرار الإقليمي وسلامة قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف للخطر"، على حد تعبيرها، وذكرت أنها "ستظل في وضع يسمح لها بدعم دفاع إسرائيل ضد هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إيران".

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية "مواصلة العمل مع جميع الشركاء الإقليميين لتعزيز الأمن الإقليمي"، على حد قولها.

وقد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

#سنتكوم.

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