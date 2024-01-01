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مسؤول أمريكي: تسعة صواريخ إيرانية على الأقل ضربت قاعدتين جويتين إسرائيليتين

الإثنين 15 أبريل 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: تسعة صواريخ إيرانية على الأقل ضربت قاعدتين جويتين إسرائيليتين



واشنطن/سما/

صرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة "ABC News" بأن تسعة صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.


وقال المسؤول إن خمسة صواريخ باليستية أصابت قاعدة "نيفاتيم" الجوية، مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج غير مستخدم ومنشآت تخزين فارغة، مضيفا أن "أربعة صواريخ باليستية إضافية أصابت قاعدة النقب الجوية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار كبيرة".

ونشر الجيش الاسرائيلي الأحد، مقطع فيديو زعم إنه هو "الضرر الوحيد" من صواريخ سقطت في قاعدة "نيفاتيم" بالهجوم الإيراني على إسرائيل، وتؤكد إيران أن الدمار في القاعدة كان واسعا.

وقد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

كما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

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