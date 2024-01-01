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وزير المالية الإسرائيلي يصف سكان غزة بـ"النازيين"

الإثنين 15 أبريل 2024 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية الإسرائيلي يصف سكان غزة بـ"النازيين"



القدس المحتلة / سما /

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، جميع سكان قطاع غزة بـ”النازيين”، وطالب بفرض السيطرة الإسرائيلية على القطاع.
وقال سموتريتش وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “يوجد مليونا نازي في غزة يريدون ذبح واغتصاب وقتل كل يهودي”، وفق تعبيره.

وأضاف: “إذا حكم السكان المحليون هناك، فستكون منظمة إرهابية، ومن أجل حفظ الأمن علينا حاليا السيطرة عليه (قطاع غزة) عملياً وعسكرياً حتى نتمكن من تطوير قوات محلية معتدلة لتحل محلهم”.

وسبق أن طالب سموتيرتش باجتياح رفح جنوب القطاع رغم التحذيرات الدولية، كما دافع عن المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبشأن الرد الإيراني على إسرائيل، اعتبر سموتريتش أن “على إيران أن ترتعش وبسرعة، والويل لنا إذا لم نجعلهم يندمون على ما فعلوا”.

وتوعد: “سأبذل قصارى جهدي حتى يكون هناك رد، فهذا حدث وجودي لدولة إسرائيل وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك”.

وأضاف سموتريتش: “لقد أثبت أنني أعرف كيفية تعظيم سلطتي السياسية وإنجاز الأمور، وسأتأكد من أننا نفعل ما هو ضروري لضمان أمننا”.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها وفق متحدث الجيش دانيال هاغاري، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية “بنجاح”.

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء، وجاء ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

#سموتريتش #غزة

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