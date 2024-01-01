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الهلال الأحمر: عودة العمل في مستشفى الأمل بشكل جزئي

الإثنين 15 أبريل 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: عودة العمل في مستشفى الأمل بشكل جزئي



خانيونس / سما /

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الإثنين، عودة العمل في مستشفى الأمل في خانيونس بشكل جزئي.

 

وأفادت الجمعية في بيان لها، باقتصار العمل فيه على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظراً لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها عقب اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى.

 

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، عن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

#جمعية الهلال الأحمر #مستشفى الأمل

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