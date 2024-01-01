  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة أمريكية: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين

الإثنين 15 أبريل 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية: إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين



واشنطن / سما /

قال مسؤولون غربيون إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يأتي بسرعة، ربما يوم الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وبحسب ما ورد، فقد اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب يوم الأحد لدرس خيارات إسرائيل على الهجوم الإيراني، الذي خلق واقعاً استراتيجياً جديداً باعتباره أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ووصفت “وول ستريت جورنال” الضربة الإيرانية بأنها “ضخمة بكل المقاييس” حيث أطلقت طهران 170 طائرة مسيرة مفخخة ونحو 120 صاروخاً باليستياً ونحو 30 من صواريخ كروز بحسب إسرائيل.

وأشارت إلى أن  الرد بقوة على الأراضي الإيرانية قد يؤدي إلى عمليات انتقامية أكثر تدميراً. لكن عدم الرد على الإطلاق، أو بشكل ضعيف للغاية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تآكل الردع الإسرائيلي- الغربي ، مما يجعل إسرائيل و”غيرها” أكثر عرضة للهجمات الإيرانية المستقبلية.

ولم يستهلك هجوم السبت، الذي جاء رداً على غارة إسرائيلية  في الأول من أبريل/نيسان أدت إلى مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري الإسلامي، من بينهم جنرالان، في بعثة دبلوماسية إيرانية في دمشق، سوى جزء صغير من قوة إيران الإسلامية، التي تمتلك ترسانة هائلة من الطائرات بدون طيار والصواريخ.

#الهجوم الإيراني #إسرائيل #ايران

الأكثر قراءة اليوم

مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لدمار أصاب قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الإيراني

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

نائب مندوب روسيا يطلق تصريحا خطيرا بشأن عصابة نتنياهو.

الجيش الإسرائيلي يقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

فيديو.. الحرس الثوري ينشر فيديو للحظة إعطاء الأمر العسكري بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اصابة نازحين

لليوم الثاني.. جيش الاحتلال يستهدف نازحين فلسطينيين حاولوا العودة لشمال غزة

تطورات اليوم الـ192 من العدوان الإسرائيلي على غزة

661c3d084236043d252eb4f5

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

661c2b914c59b76e6d5b01f4

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

661c0a4f4c59b733632468af

الملك عبد الله الثاني لبايدن: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية