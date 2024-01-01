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اعتقالات باقتحام الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة

الإثنين 15 أبريل 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحام الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر وصباح الاثنين، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمه غرب رام الله واعتقلت الجريح تامر محمد خليفة، والشاب محمد منصور عبده بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

واقتحم الاحتلال قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله خلال ساعات الصباح، واعتقل أربعة شبان.

وفي محافظة طولكرم شمال الضفة، اقتحم الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واعتقل المحرر محمد سليم حنون، كما داهم بلدة بلعا واعتقل الشاب فادي يونس من منزله.

كما اعتقل الاحتلال كل من: إبراهيم رجب، وإسلام برهوش، أحمد شاكر أبو خميش، أيوب برهوش، وعبادة الأسود، بعد اقتحام منازلهم في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وشهدت بلدة يعبد جنوب جنين، اقتحاما لقوات الاحتلال حيث جرى اعتقال الشاب أحمد مجدي ياسين عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

واقتحم الاحتلال قرية شوفه جنوب شرق طولكرم، واعتقل الشابين محمد ماهر حمد ومحمّد نافز أبو عليا.

#الضفة الغربية

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