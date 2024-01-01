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إسرائيل تمنع 41% من مساعدات الأمم المتحدة من الوصول إلى شمال غزة

الإثنين 15 أبريل 2024 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمنع 41% من مساعدات الأمم المتحدة من الوصول إلى شمال غزة



أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء الأحد، في بيان صحفي، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها منعتها إسرائيل من الوصول إلى شمال غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأوضح البيان، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 نيسان (أبريل) الجاري، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.

وأكدت أن التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك على الرغم من مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وخلفت الحرب أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

#إسرائيل #غزة

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