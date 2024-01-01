لليوم الثاني.. جيش الاحتلال يستهدف نازحين فلسطينيين حاولوا العودة لشمال غزة

غزة / سما /

لليوم الثاني على التوالي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي نازحين فلسطينيين حاولوا العودة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عبر جسر وادي غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن اثنين من النازحين أصيبا بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم قرب وادي غزة.

وأضافت أن مدفعية الجيش وزوارقه الحربية أطلق النار على شارع الرشيد في القطاع لمنع نازحين فلسطينيين من العودة لمنازلهم في مدينة غزة.

ويقدر عدد النازحين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بقرابة مليونين.

وأصبحت قضية عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، أبرز القضايا الشائكة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيث يرفض الاحتلال رجوع سوى الأطفال والنساء بأعداد محدودة، فيما تصر الحركة على عودة الجميع.

يشار إلى أن خمسة نازحين استشهدوا أمس الأحد برصاص جيش الاحتلال خلال محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى منازلهم بالشمال.