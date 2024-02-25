  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن 150 اسيرا من غزة

الإثنين 15 أبريل 2024 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 150 اسيرا من غزة



غزة / سما /

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، عن 150 اسيرا من سكان قطاع غزة.


وقالت الهيئة العامة للمعابر ان المعتقلين وصلوا إلى كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة.


ونقل عدد من المعتقلين للمشفى نتيجة تعرضهم للتعذيب .


ووصل 7 معتقلين إلى مستشفى النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج جراء وهم:-
1. سفيان محمد ابراهيم ابو صلاح، 43 عاماً
2. غسان محمد ابراهيم ابو صلاح، 46 عاماً
3. عبد القادر احمد عبد القادر بركة، 34 عاماً
4. عبد الوهاب زاهر محمد الهسي، 24 عاماً
5. علي احمد علي النمس، 27 عاماً
6. علي وائل عبد الله ابو هدروس، 27 عاماً
7. معتصم سعدي نمر النمر


وقال الهلال الآحمر ان الاحتلال افرج عن اثنين من طواقم اسعاف الجمعية بعد اعتقال دام 50 يوماً.


وأوضح ان اعتقالهما جرى على حاجز عسكري في خانيونس أثناء مهمة إجلاء مرضى من مستشفى الأمل بتاريخ 25/02/2024.


فيما يواصل الاحتلال اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة ولا يزال مصيرهم مجهولا.


واعتقلت إسرائيل خلال الحرب عن ثلاثة الاف فلسطيني وأفرجت عن نحو الف حتى الان.

#الاحتلال #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية

نتنياهو: حماس ردت بشكل سلبي على مقترح الوسطاء و السنوار لا يريد صفقة

الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لدمار أصاب قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الإيراني

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

نائب مندوب روسيا يطلق تصريحا خطيرا بشأن عصابة نتنياهو.

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

الجيش الإسرائيلي يقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

الأخبار الرئيسية

تطورات اليوم الـ192 من العدوان الإسرائيلي على غزة

661c3d084236043d252eb4f5

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

661c2b914c59b76e6d5b01f4

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

661c0e0c4c59b76af8743089

وزير إسرائيلي: فشلنا أمام حماس وفشلنا أمام حزب الله وسنفشل أمام إيران

بن غفير يطالب بـ"رد جنوني" على إيران.. وسموتريتش: "إسرائيل" في خطر وجودي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية