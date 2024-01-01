تطورات اليوم الـ192 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٤٣ شهيدا و ٦٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٧٢٩ شهيد و ٧٦٣٧١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ومنعت قوات الاحتلال سيلا بشريا من النازحين من العودة لمنازلهم في مدينة غزة والشمال وذلك بعد تمكن عدة عائلات من الدخول عبر شارع الرشيد إلى مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار والقذائف المدفعية صوب عشرات الآلاف من النازحين ما ادى لاستشهاد خمسة مواطنين واصابة العشرات.

واصيب اثنين من المواطنين قرب جسر وادي غزة عقب إطلاق نار تجاه عدد من النازحين حاولوا قطع الجسر تجاه الشمال

وواصل جيش الاحتلال قصفه للمخيم الجديد شمال مخيم النصيرات موقعا مزيد من الشهداء والجرحى.

واستشهد خمسة مواطنين واصيبت أعداد اخرى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العربي شمال غرب مخيم النصيرات.

ودمر جيش الاحتلال مسجد حسن البنا بالمخيم وقصف مئذنة مسجد القسام.

وارتقى فتى فلسطيني برصاص قناص اسرائيلي امام احد مراكز النزوح.

وقصف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة والشمال

‏وعثر مواطنون على عدد من الجثث تحت السواتر الرملية التي اقامها جيش الاحتلال بعد توغله في منطقة مشروع بيت لاهيا ‏حيث كانت الارض عبارة عن مقبرة مؤقتة لعدد من الجثث وقام جيش الاحتلال بنبش القبور.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية من غزة والشمال.

جنوب قطاع غزة.

ودمر جيش الاحتلال منزلا غير مأهول في حي المنار جنوب شرق خان يونس ما ادى لاصابة خمسة مواطنين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عشرة شهداء في استهدافات إسرائيلية سابقة من مناطق متفرقة في خانيونس.

وطالب الدفاع المدني الصليب الأحمر بتوفير اكياس لدفع الموتى.