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مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية

الإثنين 15 أبريل 2024 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب روسيا يصدم إسرائيل والغرب بتصريح ناري بشأن الضربة الإيرانية



واشنطن/سما/

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي.

وشدد نيبينزيا على أن الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران على إسرائيل "استعراض للنفاق والمعايير المزدوجة".

وقال: "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا"، مؤكدا أنه "لو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت لكان الموقف مختلفا".

وأضاف: "ما حدث بالأمس لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل، الصمت خلف الأسباب الكامنة وراء الأزمة غير مقبول".

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