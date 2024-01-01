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الأمن القومي الإيراني: أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بـعشرة أضعاف ما حصل

الإثنين 15 أبريل 2024 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن القومي الإيراني: أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بـعشرة أضعاف ما حصل



طهران/سما/

أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اليوم الأحد بيانا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل، محذرا من أن "أي إجراء اسرائيلي قادم سيقابل بـعشرة أضعاف الشدة".


وقال المجلس الأعلى للأمن القومي في بيانه: "السبب وراء الهجوم الضخم الصاروخي وبالطائرات بدون طيار الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على الأراضي المحتلة، كان تجاوزَ النظام الصهيوني للخطوط الحمراء وبناء على المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "نفذت القوات المسلحة الإيرانية عملية "الوعد الحق" استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخذت إيران الحد الأدنى من الإجراءات العقابية اللازمة ضد النظام الصهيوني المعتدي من أجل تأمين مصالحها الوطنية وأمنها القومي".

وتابع المجلس: "في هذه العملية، تم استهداف القاعدة الجوية الاستخباراتية والعسكرية لهذا النظام فقط، وتم تجنب الهجوم على المرافق الاقتصادية والبنية التحتية للنظام، ولا يوجد حاليا أي عمل عسكري آخر على أجندة إيران".


وحذر المجلس إسرائيل قائلا: "طالما أن النظام الصهيوني يريد مواصلة أعماله الشريرة ضد إيران بأي وسيلة وعلى أي مستوى، فسوف يتلقى ما لا يقل عن 10 أضعاف الرد إياه".

كما حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب، من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

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