شكري يجري اتصالات مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي ويبحث مع بلينكن التوتر في المنطقة

القاهرة/سما/

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري على خلفية إطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكرى غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية المصري طالب نظيريه الإيرانى والإسرائيلى بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالنفس عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التى من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الخارجية المصري لنظيريه الإيرانى والإسرائيلى عن استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة، التى باتت تأخذ منحى تصعيديا خطيرا، لا سيما نظراً لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطينى وتصاعد حدة التوتر فى بؤر متعددة فى المنطقة، مطالبا بإحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الإسرائيلي موقف مصر الراسخ المطالب بوقف إطلاق النار فى غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية ورفض أية إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما فى ذلك القيام بعمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية.

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كما بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تفاقم التوتر في منطقة الشرق الأوسط وأكد على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة واحتواء التصعيد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الأحد، إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، حول الأوضاع في المنطقة على خلفية الهجوم الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد علي خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية المصري شكري أن توتر الوضع الأمني في المنطقة بات يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.

وأحاط وزير الخارجية المصري نظيره الأمريكي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الجانبين الإيرانى والإسرائيلى لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة.

كما أكد شكري على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة الراهنة بين إيران وإسرائيل، واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لاحتواء الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع.

وشدد على أن توسيع رقعة الصراع على النحو الذي نشهده لن تصب في مصلحة أي طرف، ولن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة.