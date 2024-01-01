  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

الإثنين 15 أبريل 2024 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على "إسرائيل"



دانت مجموعة السبع بالإجماع الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وطالبت بالتزام جميع الأطراف بضبط النفس

اعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إدانة قادة مجموعة السبع خلال الاجتماع الذي عقد الأحد عبر الفيديو بالإجماع الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على اسرائيل، وشدد على وجوب التزام ضبط النفس من جانب جميع الأطراف.

وكتب المسؤول الاوروبي على منصة "إكس" في أعقاب المباحثات "مع قادة مجموعة السبع: نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل. وعلى جميع الاطراف أن تلتزم ضبط النفس. وسنواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد.

 

وأضاف، إن وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا.

وأوضح، أن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس.

وتضم مجموعة السبع الكبار كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسيا وإيطاليا وكندا واليابان.

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في "إسرائيل"؟ (فيديو)

الهجوم الإيراني بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات

نتنياهو: حماس ردت بشكل سلبي على مقترح الوسطاء و السنوار لا يريد صفقة

مصدر عسكري إيراني: نراقب تحركات الأردن عن كثب وسيكون هدفنا القادم إذا تعاون مع "إسرائيل"

باقري: الهجوم الإيراني دمر موقعين مهمين في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

فيديو.. الحرس الثوري ينشر فيديو للحظة إعطاء الأمر العسكري بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

الأخبار الرئيسية

661c3d084236043d252eb4f5

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

661c2b914c59b76e6d5b01f4

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

661c29b64c59b76a2678f473

إعلام اسرائيلي: إنطلاق الدفاعات الجوية ودوي أصوات انفجارات في إيلات (فيديو)

661c0e0c4c59b76af8743089

وزير إسرائيلي: فشلنا أمام حماس وفشلنا أمام حزب الله وسنفشل أمام إيران

بن غفير يطالب بـ"رد جنوني" على إيران.. وسموتريتش: "إسرائيل" في خطر وجودي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية