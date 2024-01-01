  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية

الإثنين 15 أبريل 2024 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية



طهران/سما/

نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الصواريخ الإيرانية فوق قبة المسجد الأقصى، موجها رسالة باللغة العبرية.

وجاء في التغريدة التي كتبت باللغة العبرية: "ستكون القدس في أيدي المسلمين، وسيحتفل العالم الإسلامي بتحرير فلسطين".

 

وأظهرت اللقطات المصورة من القدس فجر اليوم الأحد، صواريخ ومسيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني نحو أهداف عسكرية في داخل إسرائيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في "إسرائيل"؟ (فيديو)

الهجوم الإيراني بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات

نتنياهو: حماس ردت بشكل سلبي على مقترح الوسطاء و السنوار لا يريد صفقة

مصدر عسكري إيراني: نراقب تحركات الأردن عن كثب وسيكون هدفنا القادم إذا تعاون مع "إسرائيل"

باقري: الهجوم الإيراني دمر موقعين مهمين في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

فيديو.. الحرس الثوري ينشر فيديو للحظة إعطاء الأمر العسكري بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

الأخبار الرئيسية

661c3d084236043d252eb4f5

تحذير لشعوب الشرق الأوسط من دمار واسع النطاق.. الوضع خطير جدا

661c29b64c59b76a2678f473

إعلام اسرائيلي: إنطلاق الدفاعات الجوية ودوي أصوات انفجارات في إيلات (فيديو)

661c0e0c4c59b76af8743089

وزير إسرائيلي: فشلنا أمام حماس وفشلنا أمام حزب الله وسنفشل أمام إيران

بن غفير يطالب بـ"رد جنوني" على إيران.. وسموتريتش: "إسرائيل" في خطر وجودي

661c0a4f4c59b733632468af

الملك عبد الله الثاني لبايدن: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية