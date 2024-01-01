إعلام اسرائيلي: إنطلاق الدفاعات الجوية ودوي أصوات انفجارات في إيلات (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، بإنطلاق وسائل الدفاع الجوي في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، وسماع دوي عدة انفجارات، في ما يبدو أنه اعتراض لأجسام مشبوهة.

وأشارت القنوات العبرية إلى سماع دوي انفجار قوي في إيلات دون دوي صفارات الإنذار، ناجم عن اعتراض جسم جوي مشبوه، مؤكدة إطلاق صاروخ اعتراضي من سفينة حربية تجاه الهدف.

وبحسب ما تم نقله عن بلدية إيلات: "منظومة القبة البحرية تعترض بنجاح جسما جويا قبالة المدينة ولم يتم إطلاق أي إنذار".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ فترة قصيرة، حددت القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية هدفا جويا مشبوها عبر من البحر الأحمر إلى المجال الجوي الإسرائيلي. ونجحت سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية في اعتراض الهدف باستخدام نظام الدفاع C-Dome".

وأضاف البيان: "وتم رصد الهدف من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ولم يشكل أي تهديد. ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول. ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تحدث أضرار".

ويأتي ذلك بعدما شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.