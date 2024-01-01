الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لدمار أصاب قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الإيراني

القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد مقطع فيديو زعم إنه هو "الضرر الوحيد" من صواريخ سقطت في قاعدة نفاتيم بالهجوم الإيراني على إسرائيل. وتؤكد إيران أن الدمار في القاعدة كان واسعا.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وصورة لحفرة في القاعدة معلقا عليها بالقول: "هذا هو الضرر الذي ألحقته الصواريخ البالستية الإيرانية المعدودة التي سقطت الليلة الماضية في قاعدة نيفاتيم الجوية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

ويعتبر الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية الأول من نوعه في تاريخ المواجهة بين الجانبين، والأول الذي توجهه إيران انطلاقا من أراضيها.