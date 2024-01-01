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الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني..

الإثنين 15 أبريل 2024 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني..



عمان/سما/

أعلنت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيكات الإيرانية بمواقف الأردن.

وقال الصفدي في حوار مع قناة "المملكة": "تم استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن"، مضيفا أن "كل ما يشكل تهديدا للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا".

وأكد وزير الخارجية الأردني أنه "كنا قد حذرنا من أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب والمزيد من التوتر في الإقليم".

وقال الصفدي أن "التصعيد الذي وقع أمس كنا قد حذرنا من وقوعه منذ بداية الحرب على غزة، وكنا قد حذرنا من أن نتنياهو سيحاول أن يفتعل مواجهة مع إيران ليجر الولايات المتحدة والغرب إلى حرب إقليمية فيذهب التركيز باتجاه إيران وينسى العالم غزة".

وشدد وزير الخارجية على أن "التحدي الآن هو أن نحول دون المزيد من التصعيد وعبء ذلك يقع على إسرائيل".

وأشار إلى أن "هناك تقييم بأن هناك خطرا حقيقيا من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن والقوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل فسيقوم الأردن بنفس الإجراء".

وشنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

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