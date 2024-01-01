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مسؤول إسرائيلي: نطاق الرد على الهجوم الإيراني لم يتحدد بعد

الإثنين 15 أبريل 2024 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: نطاق الرد على الهجوم الإيراني لم يتحدد بعد



القدس المحتلة/سما/

أفاد مسؤول إسرائيلي لشبكة "CNN" اليوم الأحد، بأن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، ولكن "نطاق هذا الهجوم لم يتحدد بعد".


وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل لم تحدد بعد ما إذا كانت ستحاول "امتلاك الشجاعة لاتخاذ خطوة إلى الأمام عندما يخشى الجميع القيام بذلك"، أو ستعمد إلى "القيام بشيء أكثر محدودية".

وأضاف المسؤول أن "من المتوقع مناقشة الخيارات بالتفصيل خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي"، الذي عقد اليوم الأحد.

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

من جهته، حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم، تل أبيب، من الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

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