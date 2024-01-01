الملك عبد الله الثاني لبايدن: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

عمان/سما/

تلقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وأشار الديوان الملكي الأردني إلى أنهما "بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف البيان أن "جلالة الملك يؤكد خلال الاتصال ضرورة وقف التصعيد فورًا في الإقليم، محذرًا من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة".

وبحسب البيان، قال الملك عبدالله لبايدن خلال الاتصال إن "إنهاء الحرب على غزة على الفور هو السبيل لمنع امتدادها إلى المنطقة".

وأكد الملك عبدالله أن "الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية"، مجددًا التحذير من "تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن بيان الديوان الملكي الأردني.

وشدد الملك على "ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام".

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة استمرار التنسيق بين الأردن والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية.

وشنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.