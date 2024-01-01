بولتون: الضربات الإيرانية لإسرائيل تمثل "فشلا ذريعا لسياسة الردع الإسرائيلي والأمريكي"

واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إن الضربات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل تمثل "فشلا ذريعا" للردع من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

قال بولتون لشبكة "سي إن إن" مساء السبت بالحرف: إن ما حدث الليلة الماضية يمثل فشلا ذريعا للردع الإسرائيلي والأمريكي. تم توجيه ضربة لإسرائيل بـ 200 صاروخ باليستي، صواريخ مجنحة، طائرات مسيرة.

وأضاف بولتون: على الرغم من محدودية الضرر، علينا أن ننتظر لحين الحصول على تقييم نهائي. لنحمد لله إذا كان عدد القتلى قليلا، أو إذا لم يصب أحد بأذى.

وقد ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في اعتراض الهجوم الجوي الإيراني من خلال اعتراض مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في إطار الهجوم واسع النطاق. وتم الإعلان عن أضرار طفيفة لدى الجانب الإسرائيلي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في اعتراض معظم الصواريخ المهاجمة.

وأشار بولتون إلى امكان استعادة القدرة على الردع في المنطقة من خلال رد إسرائيلي غير متناسب مع الهجوم.



وبرأي بولتون ان هذا يعني بكل بساطة أن إسرائيل يجب أن ترد، وهذا الرد يجب أن يكون أقوى بكثير، لأنك عندما تفشل في ردع الخصم، عليك أن تُعلم العدو بأن أي فائدة يأمل في الحصول عليها من أي هجوم مستقبلي سوف تقابلها أضرار أكبر بكثير.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة العسكرية الإسرائيلية يوم الأحد لمناقشة كيفية الرد.

وقال جون كيربي، مستشار الاتصالات في البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي خلال مداخلة مع قناة "إن بي سي": لقد أوضح الرئيس أننا لا نريد تصعيد الوضع، ونحن لا نسعى إلى اندلاع حرب واسعة النطاق مع إيران.

وأضاف: كما قلت سابقا، ثبت مرة أخرى أن إسرائيل ليست وحدها، وأن لديها أصدقاء.