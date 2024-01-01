هرتسوغ: الهجوم الإيراني على "إسرائيل" إعلان حرب

القدس المحتلة/سما/

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء الأحد بأنه "إعلان حرب".



وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد: "في الليل، تعرضنا للهجوم من أربعة اتجاهات في الشرق الأوسط، ونفذ القصف وكلاء إيران، وتم إطلاق النار علينا بالصواريخ والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز ... هذا يبدو وكأنه حرب حقيقية"، مضيفا إن هذا "يعني إعلان حرب".

وأضاف: "إننا نستمع دائما إلى حلفائنا وشركائنا ونحترم وجهة نظرهم. وندرس جميع الخيارات المتاحة لنا، وكما قلت بالفعل، سنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا. وبالطبع، لن أخوض في هذا الأمر".

وقال: "لن أخوض في التفاصل العملية التي يتم اتخاذها الآن ... نحن لا نسعى للحرب، وأعتقد أنني سأقتصر على هذه الكلمات".

كما دعا المجتمع الدولي إلى التوحد في مواجهة إيران و"السياسات المزعزعة للاستقرار" التي تنتهجها طهران، بحسب هرتسوغ، في المنطقة والعالم.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "لقد حان الوقت لكي ينظر العالم إلى وجه إمبراطورية الشر في طهران ويخبر النظام الإيراني بوضوح أنه لن يتم التسامح مع ذلك".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.