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"حزب الله" يصدر بيانا بشأن الهجوم الإيراني على"إسرائيل"

الأحد 14 أبريل 2024 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن الهجوم الإيراني على"إسرائيل"



بيروت/سما/

أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، بيانا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق سابقا.


وقال "حزب الله" في بيانه: "يتوجه حزب الله بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي، ويشيد بالقرار الشجاع والحكيم بالرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق".‏

وأضاف البيان: "لقد مارست الجمهورية الإسلامية حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت ‏وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرة متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم".‏


وتابع "حزب الله" في بيانه: "لقد حققت العملية أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وأدواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق، غير أن الأهداف السياسية والاستراتيجية بعيدة ‏المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعا ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم".

وتزامنا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت - الأحد، أعلن "حزب الله" عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

وأكد "حزب الله" لاحقا استهداف مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل مجددا، بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

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