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إيران: قائد عسكري في الدفاع الجوي يحذر "المعتدين"

الأحد 14 أبريل 2024 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: قائد عسكري في الدفاع الجوي يحذر "المعتدين"



طهران/سما/

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحيم زاده اليوم الأحد، من أن "سماء إيران ليست آمنة للمعتدين، وأن أي عدوان سيُواجه بضربات مهلكة وقاتلة".


وأعرب العميد رحيم ‌زاده عن "تهانيه بالعمليات البطولية التي قام بها حرس الثورة الإسلامية في إطار الرد على الكيان الصهيوني المجرم"، متابعا: "بفضل الله، قمنا منذ البداية وقبل بدء العملية، بتنسيق ممتاز مع القوات الجوفضائية كقوة منفذة لهذه العملية، وكذلك مع منظمة الطيران المدني، حيث غيرنا المسارات ونقلنا جميع طائرات الركاب إلى منطقة آمنة."

وأردف العميد رحيم زاده: "بعد إتمام المهمة، تمت إعادة فتح الممرات بالكامل، والآن تتم الرحلات الجوية في سماء البلاد في ظروف ممتازة وبأمان تام".

وتابع العميد الإيراني محذرا: "نحن نؤكد على أنّ سماءنا ليست آمنة للمعتدين، وأن العدو إذا أخطأ في حساباته وقام بأي عدوان على سماء بلادنا، فسيواجه بالتأكيد ضربات مُهلكة ونارية من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

هذا وأكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.

أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه تم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتوجيه "ضربة ساحقة وفورية لإيران"، على خلفية هجومها.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

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