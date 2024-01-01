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نتنياهو يوجه وزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول إيران

الأحد 14 أبريل 2024 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوجه وزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول إيران



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأحد 14 أبريل/نيسان 2024، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للوزراء في حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن إيران.

وجاء توجيه نتنياهو بعد تصريحات أدلى بها عدد من وزرائه حول الرد الإيراني؛ إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن بلاده ستتعرض "لخطر وجودي فوري"، إذا ترددت في الرد على هجوم إيران، الذي جاء رداً على استهداف سفارتها في دمشق قبل أسبوعين.

سموتريتش قال في تصريح متلفز لسموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بثه عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد ليلة مهمة، سلوكنا الذي يعقبها سيشكل الشرق الأوسط وأمن إسرائيل".

وختم وزير المالية الإسرائيلي حديثه بالقول: "مصيرنا في أيدينا، وهذا هو الوقت المناسب لقيادة قادرة على استعادة الردع، ولديها الشجاعة لاستعادة الأمن لمواطني إسرائيل، ليس بالشعارات، بل بالأفعال".

وبالحدة ذاتها، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الرد بقوة على الرد الانتقامي الإيراني.

وقال بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) في تصريح متلفز بثه على حسابه بمنصة "إكس": "لخلق الردع في الشرق الأوسط، يجب أن نرد بجنون".


بدوره، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، إن "الرد المتراخي على العدوان الإيراني غير المسبوق هو استمرار للمفهوم الذي عفا عليه الزمن (انتهت صلاحيته) في مواجهة الإرهابيين المتوحشين"، على حد قوله.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوماً بالطائرات المسيّرة.

ويأتي الهجوم الإيراني رداً على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي. ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.

#نتنياهو

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