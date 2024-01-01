بايدن لنتنياهو: واشنطن لن تكون جزءا من رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني

واشنطن/سما/

أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لا تدعم ولن تنضم إلى هجوم إسرائيلي للرد على هجوم الصواريخ والطائرات المسيرة التي شنته إيران الليلة الماضية، على أهداف في إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه)، قوله إن "بايدن قال لنتنياهو إن الولايات المتحدة لن تكون جزءاً من الرد الإسرائيلي، وعلى تل أبيب التفكير مليًا في الاحتمالات"، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن واشنطن قالت لتل أبيب من الرد وأكدت أنها لا تدعمه ولن تنضم إليه.

وفي إحاطة صحافية، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي ردا على هجمات إيران. وكان بايدن قال في بيان صدر بعد الهجوم الإيراني، إنه أبلغ نتنياهو بأن إسرائيل "أظهرت قدرة رائعة على الدفاع عن نفسها في مواجهة وصد هجمات لم يسبق لها مثيل".

ولم يذكر بايدن في البيان ما إن كان قد ناقش مع نتنياهو احتمال الرد الإسرائيلي أو التدخل الأميركي.