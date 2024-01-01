  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هيئة البث: نتنياهو أرجأ موعدا كان محددا لاجتياح رفح

الأحد 14 أبريل 2024 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث: نتنياهو أرجأ موعدا كان محددا لاجتياح رفح



القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أرجأ موعدا كان محددا لاجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر "كان 11" أن نتنياهو قرر في الأيام الماضية، "تأجيل الموعد المحدد للعملية (العسكرية البرية) في رفح"، علما بأن نتنياهو كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه جرى تحديد موعد لاجتياح رفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة.

ولم يكشف نتنياهو حينها عن الموعد المحدد للاجتياح المتوقع، في حين شدد على أن "النصر المطلق على حركة حماس"، على حد تعبيره، "يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الحركة هناك".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موعد العملية التي تحدث عنه نتنياهو تأجل؛ وأوضحت القناة أن نشرها في هذا الخصوص يراعي قيود الراقبة العسكرية، وأفادت بأن قرار "التأجيل" اتخذ من قبل نتنياهو والقيادة السياسية في الأيام الأخيرة".

ووفقا للتقرير، فإن جيش الاحتلال يواصل استعداداته للعملية العسكرية البرية في رفح؛ فما لم يتضح بعد "حجم الهجوم الإسرائيلي المخطط له في جنوب قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في "إسرائيل"؟ (فيديو)

الهجوم الإيراني بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات

الأردن تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات بسبب احتمالات الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

نتنياهو: حماس ردت بشكل سلبي على مقترح الوسطاء و السنوار لا يريد صفقة

مصدر عسكري إيراني: نراقب تحركات الأردن عن كثب وسيكون هدفنا القادم إذا تعاون مع "إسرائيل"

باقري: الهجوم الإيراني دمر موقعين مهمين في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

-1-17-1170x600

هآرتس: “التهور الإسرائيلي” أصبح سياسة نتنياهو المفضلة لحل مشاكله أو الهروب منها

بايدن لنتنياهو: واشنطن لن تكون جزءا من رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني

الجيش الإسرائيلي يقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

661bebbb4c59b75f307b0a30

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر تل أبيب ويوضح تفاصيل الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

661beefa4c59b771d512bc99

إيران أبلغت تركيا بالهجوم مسبقا.. وأنقرة نقلت لطهران طلبا لواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية