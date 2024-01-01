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روسيا توجه رسالة حادة لـ"إسرائيل" على خلفية الهجوم الإيراني.

الأحد 14 أبريل 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا توجه رسالة حادة لـ"إسرائيل" على خلفية الهجوم الإيراني.



موسكو/سما/

أشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى "تعويل إسرائيل على روسيا في إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل"، وطالبت السفيرة الإسرائيلية قبل ذلك بتذكيرها ولو بإدانة واحدة لكييف من تل أبيب.

وكتبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "تلغرام" مخاطبة السفيرة الإسرائيلية سيمونا غالبيرين: "ذكّريني يا سيمونا متى أدانت إسرائيل ولو ضربة واحدة على الأقل من تلك التي وجهها نظام كييف للأراضي الروسية؟ لا تتذكرين؟ وأنا أيضا لا أذكر شيئا من ذلك!".

وأضافت: "عوضا عن ذلك أتذكر التصريحات الإسرائيلية المنتظمة الداعمة لتصرفات زيلينسكي".

وأضافت: "أذكر الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المنحطون في شارع بانكوفا وسط كييف، وقتل المدنيين عاما بعد عام وتدمير البنية التحتية المدنية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، وذكّرت بتحذيرات موسكو من أن الفشل في حل أزمات المنطقة وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيؤجج الوضع.

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

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