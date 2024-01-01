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"إسرائيل" تكشف عن طبيعة الهدف الذي قصفته في بلدة لبنانية حدودية مع سوريا

الأحد 14 أبريل 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تكشف عن طبيعة الهدف الذي قصفته في بلدة لبنانية حدودية مع سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه موقعا هاما لـ"حزب الله" اللبناني لصناعة الوسائل القتالية.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية تابع لمنظمة حزب الله في منطقة النبي شيت في العمق اللبناني".

وأضاف: "تم تنفيذ الغارة ردا على عمليات الإطلاق التي خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال البلاد خلال ساعات الليلة الماضية".

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان على الحدود السورية.

ووثقت فيديوهات الغارة التي استهدفت مبنى في البلدة، ما أدى إلى تدميره دون الإفادة بوقوع إصابات حتى الساعة. فيما يشهد طول الساحل اللبناني وصولا إلى منطقة جبيل شمال بيروت، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

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