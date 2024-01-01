  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كيربي: بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على "إسرائيل "من 3 دول عربية

الأحد 14 أبريل 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي: بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على "إسرائيل "من 3 دول عربية



واشنطن/سما/

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على إسرائيل من العراق ولبنان واليمن.


وأضاف كيربي في تصريحات اليوم الأحد لشبكة "CNN" الأمريكية: "لا نعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية. مشاركتنا في التصدي لهجوم أمس كانت لمنع ذلك".

وأكد أن "الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون وكيف سيردون"، مشددا على أن "إيران أطلقت مئات المسيرات والصواريخ، لكن لم تلحق ضررا يذكر وهذا دليل على أنها ليست بالقوة التي تدعيها".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

ودانت القوى الغربية الضربات الإيرانية لإسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. 

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في "إسرائيل"؟ (فيديو)

الهجوم الإيراني بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات

الأردن تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات بسبب احتمالات الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

نتنياهو: حماس ردت بشكل سلبي على مقترح الوسطاء و السنوار لا يريد صفقة

مصدر عسكري إيراني: نراقب تحركات الأردن عن كثب وسيكون هدفنا القادم إذا تعاون مع "إسرائيل"

باقري: الهجوم الإيراني دمر موقعين مهمين في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

661bebbb4c59b75f307b0a30

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر تل أبيب ويوضح تفاصيل الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

661beefa4c59b771d512bc99

إيران أبلغت تركيا بالهجوم مسبقا.. وأنقرة نقلت لطهران طلبا لواشنطن

661bdfda423604638d295372

روسيا توجه رسالة حادة لـ"إسرائيل" على خلفية الهجوم الإيراني.

ردود الفعل الإسرائيلية على الهجوم الإيراني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية