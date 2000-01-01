إيران لم تستخدم أقوى مسيّراتها.. تعرّف على أسطول المسيرات الإيراني

طهران/وكالات/

تمتلك إيران أسطولا من المسيرات للاستطلاع والهجوم تتنوع قدراتها في مدى وساعات التحليق، وأوزان المتفجرات والذخائر التي تحملها.



وبعد هجومها الذي نفذته على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ الليلة الماضية تؤكد طهران أنها سترد بصورة أقوى في حال كان هناك رد إسرائيلي على "وعده صادق"، وهذا ما يشير إلى أنها تمتلك مسيرات ذات قدرات تدميرية وفنية أكثر من التي ضربت بها إسرائيل.

الطائرة بدون طيار "شاهد 129" لأغراض الاستطلاع والهجوم يبلغ طولها 8 أمتار وقادرة على التحليق لمدة 24 ساعة ويمكنها قطع مسافة 1700 كم وحمل صواريخ "سديد 345".

"شاهد 136" الانتحارية تصل سرعتها إلى 185 كم في الساعة بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر كما تحلق لـ10 ساعات متواصلة وهي قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات.

"شاهد 149" تحلق لفترة تفوق الـ35 ساعة بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة وقادرة على حمل 500 كيلوغرام من المتفجرات.

"مهاجر 10" تحلق على ارتفاع 7 كيلومترات بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر وقادرة على حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات ويمكنها التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة بسرعة تصل إلى 210 كيلومترات ومزودة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

"كامان 22" تشبه المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وتحلق لمدة 24 ساعة بمدى يصل إلى 3000 كيلومتر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طهران شنت هجوما ضد إسرائيل بأكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.