الأردن يعلن اعتراض "أجسام طائرة" دخلت أجواء البلاد أثناء هجوم إيران على إسرائيل (صور وفيديو)

عمان/سما/

أعلن في الأردن أنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواء البلاد ليلة أمس، وتم التصدي لها حفاظا على سلامة المواطنين والمناطق السكنية.

وأعاد مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته اليوم الأحد التشديد والتأكيد أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتصدى مدعومة بالأجهزة الأمنية والجهات المختصة لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطنيه وحرمه أجوائه وأراضيه لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت وبكل الإمكانات المتاحة في هذا الصدد.

وأشار المجلس إلى أنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجواء البلاد ليلة أمس والتصدي لها، لافتا إلى أن شظايا قد سقطت في أماكن متعددة دون إلحاق أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين.

كما حثت الحكومة مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو أي تصعيد ستكون له بلا شك مآلات خطيرة.

وشدد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وأن تتصرف الأطراف كافة بمسؤولية وتمارس أقصى درجات ضبط النفس وتتعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب مجلس الوزراء بضرورة أن تتوخي وسائل الإعلام المختلفة والمنصات أقصى درجات الدقة في تحري المعلومة واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم تناقل الإشاعات والأخبار غير الدقيقة ولا تلك التي تتقصد التضليل لخلق أجواء من القلق والخوف والشك.

وأكد أنه سيتم التعامل بشكل حازم وبكل الوسائل القانونية مع هذا الأمر.