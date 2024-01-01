ردود الفعل الإسرائيلية على الهجوم الإيراني

القدس المحتلة/سما/

توالت ردود الفعل الإسرائيلية اليوم الأحد على توجيه إيران ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف تل أبيب قنصلية طهران في دمشق.



وفي ما يلي أبرز تصريحات السياسيين الإسرائيليين:

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

أكد نتنياهو "اعتراض الصواريخ الإيرانية"، مشددا على تمسّك تل أبيب بالانتصار.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

دعا بن غفير لتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران على خلفية هجومها الجوي الليلة الماضية على إسرائيل.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

نشكر هذا الصباح أصدقاءنا في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن الذي وقف إلى جانبنا وساعد في حماية شعب إسرائيل. العالم أقوى عندما نقف متحدين ضد تهديد الإرهاب والتطرف والنظام المتعصب في إيران.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

مع الولايات المتحدة وشركاء إضافيين تمكنا من الدفاع عن أرض دولة إسرائيل.. الحملة لم تنتهِ بعد.. يجب أن نبقى متأهبين".

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

التخلي عن خطوطنا الحمراء وملاحقة "حماس" للتوصل إلى اتفاق يضيعان فرصة إعادة الرهائن. علينا تعلم الدروس ومواصلة الاستيطان واستعادة سيطرتنا الكاملة على قطاع غزة.

رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي

لقد ثبتت هذه الليلة مرة أخرى أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لأمن إسرائيل والآن نفس الأشخاص الذين حرضوا ضد الولايات المتحدة وضد الاتفاقات الإقليمية والمؤسسة الأمنية، يحاولون أن يقولوا إن الوقت قد حان لهجوم ساحق، دون أن يدركوا أنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل وحدها في مواجهة هذه التهديدات.

الرئيس إسحاق هرتسوغ

بارككم أيها الجنود وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائيلية الأعزاء وبارك تحالف الدول بقيادة الولايات المتحدة. باركوا أخواتي وإخوتي شعب إسرائيل على صموده الاستثنائي. معا، سوف تتغلب قوى الخير على قوى الشر. شعب اسرائيل حي!".