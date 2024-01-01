"سي إن إن": القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ باليستية إيرانية

واشنطن/سما/

نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي اعترض أكثر من 70 طائرة بدون طيار و3 صواريخ باليستية على الأقل خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.



وقال مسؤول آخر للقناة الأمريكية أن اعتراض الصواريخ جرى من السفن الحربية في البحر المتوسط.

وذكر المصدر أن طائرات مقاتلة أمريكية شاركت أيضا في صد الهجوم الإيراني وأسقطت طائرات مسيرة.

وكانت "سي إن إن" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أفهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وأكد بايدن مجددا لرئيس الوزراء نتنياهو الدعم الأمريكي "الثابت" لإسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.