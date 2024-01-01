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بعد الهجوم الإيراني.. طائرات "إف 35" الإسرائيلية تعود إلى قاعدة نيفاتيم

الأحد 14 أبريل 2024 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الهجوم الإيراني.. طائرات "إف 35" الإسرائيلية تعود إلى قاعدة نيفاتيم



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لعودة طائرات "إف 35 أدير" المقاتلة إلى قاعدة نيفاتيم الجوية بعد انتهاء مهمة الدفاع الجوي، إثر الهجوم الإيراني الليلة الماضية.


وفي بيان له، قال الجيش إنه "من أصل أكثر من 120 صاروخا باليستيا، اخترق عدد ضئيل جدا منها أجواء إسرائيل وسقطت في قاعدة لسلاح الجو في نفاتيم وألحقت أضرارا طفيفة"، مؤكدا أن "القاعدة تواصل عملها ومهامها"، وأن إيران "فشلت في اعتقادها بأنها ستشل عمل القاعدة الجوية وستضر بقدراتنا الجوية".

وفي وقت سابق، أفاد تقرير لوكالة "إرنا" بأن الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري استهدفت العديد من الأهداف، من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية.

وتقع هذه القاعدة جنوب إسرائيل، في منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، ويبلغ طول مدرجها 3400 متر، وتعد القاعدة الرئيسية لطائرات إف 35 الإسرائيلية.

وتبعد هذه القاعدة عن الحدود الغربية لإيران حوالي 1100 كيلومتر.

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

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