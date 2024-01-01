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نتنياهو: "معا سننتصر!"

الأحد 14 أبريل 2024 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "معا سننتصر!"



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس" اليوم الأحد "اعتراض الصواريخ الإيرانية"، مشددا على تمسّك تل أبيب بالانتصار.


من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل، وأنه تم صد "99% منها".

وأشار إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية قليل جدا، مؤكدا "فشل إيران في تدمير قاعدة النقب العسكرية".

وأضاف: "بعض الهجمات تمت من العراق واليمن، والصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجوائنا".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف قنصلية طهران في سوريا.

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