الجيش الإسرائيلي: أحبطنا الهجوم الإيراني

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه اليوم الأحد: "الهجوم الإيراني كما تم التخطيط له من قبل إيران أحبِط حيث اعترضنا 99 بالمئة من التهديدات وهذا إنجاز استراتيجي مهم".

وأضاف أن طهران شنت "هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم واجهه "التفوق الجوي والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي بمشاركة تحالف قتالي قوي تمكن من اعتراض الغالبية الساحقة من التهديدات".

وأكد أنه "من أصل أكثر من 120 صاروخا باليستيا، اخترق عدد ضئيل جدا منها أجواء إسرائيل وسقطت في قاعدة لسلاح الجو في نفاتيم وألحقت أضرارا طفيفة".

إلا أنه أكد أن "القاعدة تواصل عملها ومهامها"، وأن إيران "فشلت في اعتقادها بأنها ستشل عمل القاعدة الجوية وستضر بقدراتنا الجوية".

بدوره، قال وزير الدفاع يوآف غالانت: "مع الولايات المتحدة وشركاء إضافيين تمكنا من الدفاع عن أرض دولة إسرائيل"، معتبرا أن "الحملة لم تنتهِ بعد... يجب أن نبقى متأهبين".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.