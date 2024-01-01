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القوى الوطنية والإسلامية: استهداف الاحتلال النازحين جريمة لإفشال جهود الوصول لاتفاق

الأحد 14 أبريل 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والإسلامية: استهداف الاحتلال النازحين جريمة لإفشال جهود الوصول لاتفاق



غزة / سما /

أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أن "الإرهاب والإجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية لا زالت متواصلة على شعبنا في كل مكان؛ حيث استهدف الاحتلال صباح اليوم، المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ العائدين لمناطقهم التي نزحوا منها، ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء، ولا زال جزء منهم تحت النار والحصار".

وقالت القوى والوطنية والإسلامية، إن استهداف الاحتلال للنازحين العائدين إلى منازلهم تعد جريمة جديدة، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القوانيين والمواثيق والأعراف والقرارت الدولية، موضحة أنها تهدف إلى "تعطيل وإفشال كل الجهود والوساطات الساعية للوصول لاتفاق وصفقة تبادل جادة وحقيقة". 

ودعت، الحكومات والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمل مسؤولياتهم ووقف حرب الإبادة الجماعية وحماية المدنيين النازحين، وتأمين عودتهم لمنازلهم ومناطقهم بسلامة، إلى جانب توفير كل ما يلزم لتحقيق سبل العيش، ولجم هذا العدو النازي عن إرهابه وبطشه ومحاكمته على جرائم الحرب والإبادة الجماعية". 

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية، الشعوب الحية والحرة في كل دول العالم  "بالتحرك الفوري ومواصلة الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات وتعطيل مصالح الكيان الإسرائيلي وداعميه، وقطع خطوط الإمداد البري والبحري والجوي حتى تتوقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني ومحاسبة قادة الإرهاب الإسرائيلي على جرائمهم".

#القوى الوطنية والإسلامية #الاحتلال #النازحين #الإبادة الجماعية

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