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مستوطنون يحرقون غرفة زراعية غرب سلفيت

الأحد 14 أبريل 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون غرفة زراعية غرب سلفيت



سلفيت / سما /

أحرق مستوطنون غرفة زراعية، اليوم الاحد، في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن جهاد عبدالله الديك.

وقال رئيس بلدية كفر الديك علاء الديك، إن مستوطنين اقتحموا منطقة ظهر صبح الواقعه شمال البلدة، وتعرف بالوجه الشامي، وداهموا الغرفة الزراعية وأحرقوها، مضيفا أن النيران أتت على كامل محتوياتها من معدات زراعية وأثاث.

واضاف الديك ان هذا الاعتداء ليس بالاول، حيث اقدم قطعان المستوطنين على تخريب واقتلاع سياج الارض قبل ايام، مشيرا إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يلاحقون المواطنين ويعتدون عليهم ويخربون ممتلكاتهم بهدف سيطرتهم على اكبر مساحة من الاراضي في تلك المنطقة.

#سلفيت #مستوطنون #بلدة كفر الديك

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