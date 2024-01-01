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شهيدة وعدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين غرب غزة

الأحد 14 أبريل 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدة وعدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين غرب غزة



غزة / سما /

استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر، يوم الأحد، جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأناضول، أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين خلال محاولتهم العودة إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب شارع الرشيد أطلقت القذائف المدفعية والنار، وقنابل دخانية صوب النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة، لافتًا إلى استمرار طائرات الاحتلال المروحية بإطلاق النار تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة حتى اللحظة.

ولفت مراسلنا، إلى عودة مئات النازحين باتجاه الجنوب مرة أخرى بعد محاولتهم العودة إلى شمالي غزة، بفعل إطلاق قوات الاحتلال النار والقذائف باتجاههم والتحليق المكثف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض فوق رؤوسهم.

وتجمع مواطنون قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد بمدينة غزة، أملاً في استقبال ذويهم النازحين بعد ورود أنباء عن عودة بعضهم من جنوبي القطاع إلى شماله.

وفي ذات السياق، أشار مراسلنا، إلى أن 8 انفجارات عنيفة سمع دويها في قطاع غزة نجمت عن اختراق طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدًا، و76,371 مصابًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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